Dresden - Mit einem 3:0 Heimsieg ist der Dresdner SC in die Play-Offs gestartet. Im ersten Viertelfinal-Spiel zeigte das Team von Trainer Alexander Waibl, dass mit ihnen im Meisterschaftskampf zu rechnen ist. Bereits am Samstag kann der DSC mit einem Sieg in Wiesbaden sein Ticket für das Halbfinale lösen.