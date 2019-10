Sieg für Dresdner SC

Die Sitzvolleyball-Traningsgruppe wurde 2015 im DSC gegründet. Nach Rang zwei und drei in den Vorjahren ist der Sieg der bislang größte Erfolg des Projektes.

Im Finale besiegte der DSC den amtierenden Meister aus Leverkusen mit 2:0. Zuvor hatten die Dresdner in der Gruppenphase vier Siege gegen Hoffenheim, Berlin, Magdeburg und Rheinland-Pfalz verbuchen können. Im Halbfinale gegen Leipzig gewann der DSC ebenso klar 25:16 und 25:21. Im Endspiel wartete dann der TSV Bayer Leverkusen. In einem packenden Duell belohnte sich der DSC am Ende ebenfalls mit einem klaren 2:0-Sieg

„Wir sind sehr glücklich über den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Er unterstreicht die gute Zusammenarbeit des Teams und unsere geschlossenen Mannschaftsleistung. Dass es uns gelungen ist, den Rekordmeister Leverkusen zu entthronen, spornt uns für die Zukunft besonders an“, sagte Mannschaftskapitän Alexander Schiffler.