DSC startet in neue Schwimmsaison

Celine Wolter und Trainer Peter Bräuerlich verfolgen nun höhere Ziele. Celine will sich für internationale Wettkämpfe qualifizieren. Auf der Prioritätenliste stehen das Europäisch-Olympische Jugendfestival im Sommer 2019 in Aserbaidschan sowie die Teilnahme an den Jugend-Europameisterschaften. Dafür trainiert die Sportschülerin mehrmals täglich. Insgesamt bis zu 60 Stunden pro Woche. Allerdings, so Peter Bräunlich, hat Celine Wolter ihr Potential erst zu 80 Prozent ausgeschöpft. Um bei internationalen Wettkämpfen mitschwimmen zu können, muss allerdings an der Technik gefeilt werden. Den Weg beschreiben Trainer und Schülerin identisch. Denn Celine ist fleißig und hat zudem ein großes Talent. Mit diesen Voraussetzungen kann ihr Großes gelingen, so Peter Bräunlich.