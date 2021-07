In einem dreijährigen dualen Studium die Theorie direkt mit der Praxis verbinden und noch dazu eine Ausbildungsvergütung erhalten? Das ist möglich in den dualen Studiengängen an der Berufsakademie Sachsen. Am Standort Riesa stehen neben technischen Studienangeboten die wirtschaftlichen Studienangebote Event- und Sportmanagement sowie Handelsmanagement und E-Commerce zur Auswahl.

Freie Plätze gibt es noch für dieses Studienjahr. Informierten Sie sich unter www.ba-riesa.de und schauen Sie online zur Studienberatung am 19.07. oder zum Tag der offenen Tür am 18.09.2021 vorbei.