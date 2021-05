Duell der Tabellennachbarn: Leipzig unterliegt Melsungen

Nach dem Pausenpfiff nahm die Partie etwas an Fahrt auf. Nutzen konnte das jedoch zunächst keines der Teams so richtig. Mehr als zwei Tore Vorsprung gab es bis zur 45. Minute auf beiden Seiten nicht. In der Schlussviertelstunde lag das Glück, aber auch das bessere Spiel, auf Seiten der Gäste, so dass sie sich einen zwischenzeitlichen Fünf-Tore Vorsprung erarbeitet hatten. Auch deshalb, weil Melsungen Leipzigs Philipp Weber (7 Tore) immer besser in den Griff bekam. Bis zum Ende rannte Leipzig dem Vorsprung hinterher - allerdings vergeblich. So hieß es nach 60 Spielminuten verdient 33:29 für die Gäste aus Hessen.