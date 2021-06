Leipzig/Sachsen- Vor dem Hintergrund "Arbeit 4.0" hat Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Montag drei Unternehmen in Leipzig besucht. Bei der Leipziger Logistik & Lagerhaus GmbH informierte er sich über die Digitalisierung in der Logistik. Wir sprachen mit dem Minister über den Wandel in der Wirtschaft, auch über deren Vor- und Nachteile.