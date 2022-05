Duligs Reise durch Großbritannien soll Beziehungen stärken

Großbritannien sei der drittwichtigste Handelspartner für Sachsen, sagte Dulig am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Beziehungen sollen erneuert und verstärkt werden.

Bereits am Montag habe die Delegation Gespräche im politischen Raum geführt. Mit dem Investitionsminister Lord Grimstone of Boscobel sei verabredet wurden, dass es weitere Kooperationen geben solle. Der Investitionsminister sei vor allem am Thema Elektromobilität interessiert, da auch die Automobilindustrie in Großbritannien von der Transformation betroffen sei, sagte Dulig.