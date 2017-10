Durch Drogenanbau fliegt Wohnung in Mickten in die Luft

Dresden - Am Montag Abend ist es in einem Mehrfamilienhaus am Dreysigplatz zu einer Explosion gekommen. Zwei Männer im Alter von 32 und 34 Jahren erlitten dabei schwere Verletzungen. Die Explosion ereignete sich in einer Wohnung des vierten Obergeschosses. Die Wucht der Explosion zerstörte eine Zwischenwand vom Wohnzimmer zur Küche. Außerdem wurde eine Schlafzimmerwand verrückt. In der Wohnung stellten Kriminalisten bei einer ersten Tatortbegehung mehrere Cannabispflanzen fest. Zusätzlich aufgefundene Sprayflaschen für Feuerzeuggas ergaben den Verdacht, dass die Explosion bei der Herstellung von Cannabisöl verursacht wurde. Sofern es die Statik des Gebäudes erlaubt, werden Kriminaltechniker am Dienstag den