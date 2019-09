DVB-Ausbildungstag am 14. September in Gruna

Welcher Job passt zu mir?

Was interessiert die Jugendlichen und was wird von ihnen erwartet? Um das herauszufinden, bieten die DVB-Lehrmeister einen Interessencheck zur Jobauswahl an. Nach wenigen Fragen und Antworten wird meist klar, ob einer der Ausbildungsberufe passt. Je nach persönlicher Neigung dürfen sich die Jugendlichen gleich ausprobieren. Begleitet werden sie dabei von aktuellen Azubis. Wer Busfahrer werden möchte, kann unter Anleitung eines Fahrlehrers eine erste Runde über den Betriebshof drehen. Am Straßenbahn-Fahrsimulator fühlt man sich wie ein Tramfahrer. Technisch Interessierte können Leitungen löten und verdrahten oder Räder wechseln. Wer als Schulabgänger noch nicht weiß, wie seine Bewerbungsmappe aussehen sollte, erhält vor Ort nützliche Hinweise. Der DVB-Vorstand lädt die Eltern zum Kaffee ein und stellt sich ihren Fragen.

DVB suchen 30 neue Lehrlinge

Im kommenden Jahr stellen die DVB 30 neue Azubis ein. Neben der Fachkraft im Fahrbetrieb bildet das Nahverkehrsunternehmen Kaufmänner und-frauen für Büromanagement und Verkehrsservice aus. Außerdem ist eine breite Palette an technischen Berufen im Angebot: Mechatroniker, Kfz-Mechatroniker, Industriemechaniker, Industrieelektriker, Fachkraft für Metalltechnik und Gleisbauer. Die DVB-Tochter Dresdner Verkehrsservice (DVS) bietet Lehrstellen für Berufskraftfahrer an. Alle angebotenen Ausbildungsberufe sind für interessierte Mädchen gut geeignet. Basis der Bewerbung ist ein erfolgreicher Abschluss der Haupt- oder Realschule bzw. des Gymnasiums. Die Bewerbungsunterlagen sollten möglichst bis zum Jahresende eingereicht sein. Nach erfolgreicher Ausbildung bestehen beste Chancen auf eine langfristige Beschäftigung.