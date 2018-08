DVB deutschlandweiter Spitzenreiter bei Kundenzufriedenheit

Wie jedes Jahr sehen die ÖPNV-Kunden das Preis-Leistungs-Verhältnis sowohl in Dresden als auch bundesweit am kritischsten. Eingefordert werden auch bessere Informationen bei Störungen. „Zwar stehen wir viel besser da als der Durchschnitt, trotzdem erkennen wir verbleibenden Handlungsbedarf“, sagt der für Betrieb und Personal zuständige Vorstand Lars Seiffert. „Wir wollen den Aufbau der elektronischen Abfahrtstafeln an den Haltestellen fortsetzen und die Echtzeitinformation auf unserer Handy-App weiterentwickeln. Für die Leitstelle wird ein neues Tool entwickelt, mit dessen Hilfe die Kunden schneller und über verschiedene Kanäle gleichzeitig informiert werden können. Man verzeiht uns heute eine Störung, aber nicht die fehlende Information darüber.“

ÖPNV-Kundenbarometer seit dem Jahr 2000