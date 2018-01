DVB: Mit Fahrgast-Rekord ins neue Jahr

Gleisbaustellen

Schon Anfang 2018 wird an der Schlömilchstraße gebaut. Bis Ende August und damit vor Eröffnung des neuen Schulstandortes Tolkewitz soll die neue Wendeschleife an das 2017 gebaute Gleis auf der Wehlener Straße angebunden sein.

Zum Abschluss der Bauarbeiten an der neuen Gleisschleife Infineon Süd wird ab Februar 2018 die alte Gleisschleife am Diebsteig zurückgebaut. Nach dem Ausbau der Weichenstraße gegen normales Streckengleis sparen die Linien 7 und 8 dann ein bis zwei Minuten Fahrzeit pro Richtung. Noch kein abschließendes Baurecht besteht für die neu zu beginnenden Bauvorhaben Bautzner Straße zwischen Glacisstraße und Hoyerswerdaer Straße, Lübecker Straße einschließlich Haltestelle „Birkenhainer Straße“ sowie Meißner Straße in Radebeul.