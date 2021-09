DVB präsentiert neuen Stadtbahnwagen

Das Unternehmen stellt nämlich am 2. und 3. Oktober den ersten neuen Stadtbahnwagen für Dresden vor. Von 10 bis 18 Uhr können die Dresdner im Betriebshof Gorbitz die neue Straßenbahn in Augenschein nehmen. Außerdem können die Straßenbahnwerkstatt und historische Fahrzeuge bestaunt werden. Dazu gibt’s ein musikalisches Bühnenprogramm. Für den Besuch ist eine Anmeldung notwendig. Noch bis zum 1. Oktober 12 Uhr können Interessierte unter www.dvb.de/termin ihren Besuch anmelden. Für beide Tage sind noch Plätze frei. Einen Vorgeschmack auf die neue Bahn bekommen Sie bereits am Freitag. In der Drehscheibe Dresden zeigen wir Ihnen das neue Modell bereits ab 18 Uhr.