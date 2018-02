DVB tauschen Masten und Draht

Die alten Betonmasten stammen überwiegend von 1980 und mussten jeder Witterung trotzen. Auch das hinterlässt langfristig Spuren an der Stabilität. Zwischen Commeniusplatz und Blasewitzer Straße werden insgesamt 102 alte Masten demontiert. 81 Stahlmasten kommen als Ersatz an alte und neue Standorte - am Fetscherplatz sieht man die neuen Masten bereits. Sie haben eine schlankere Silhouette und werden größtenteils in Flucht der Straßenbäume gesetzt.