Dynamischer Rückrundenauftakt bei den Schwarz-Gelben

Dresden - Am Mittwoch bat Trainer Uwe Neuhaus seine Mannschaft zum Auftakt in die dreiwöchige Wintervorbereitung. Unter den 24 Spielern konnten die Zuschauer auch ein altbekanntes Gesicht wiederentdecken. Marcel Franke kehrt nach vier Jahren zu Dynamo zurück. Der Innenverteidiger soll den Konkurrenzkampf beleben. Bereits am Donnerstag geht es für die Kicker ins Trainingslager nach Marbella. In der Sonne Spaniens stehen Testspiele gegen Wolfsburg, Werder Bremen II. und den FC Groningen auf dem Programm.