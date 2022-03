Dresden- Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat nach eigenen Angaben fristgemäß die Lizenzunterlagen für die Spielzeit 2022/2023 eingereicht. Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, beantragte man am Montag die Lizenz für die 2. Bundesliga bei der Deutschen Fußball Liga und die für die 3. Liga beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Dynamo steht in der 2. Liga aktuell auf dem Relegationsplatz 16. (dpa)