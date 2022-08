Dynamo Dresden hat SC Verl mit 2:0 bezwungen

Ahmet Arslan hatte die Gastgeber in der 43. Minute in Führung gebracht. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gäste nach einem Platzverweis für Vinko Sapina (34./grobes Foulspiel) bereits in Unterzahl. Erst das 2:0 durch Claudio Kammerknecht (75.) brachte die Sachsen vor 22 399 Zuschauern auf die Siegerstraße.

Nach dem 2:0 Erfolg über den Halleschen FC am vergangenen Wochenende veränderte Trainer Markus Anfang seine Startelf aus zwei Positionen. Patrick Weihrauch ersetzte Julius Kade (Verhärtung im Oberschenkel) und Stefan Kutschke begann für Manuel Schäffler (Bank).