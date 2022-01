Dynamo Dresden verlängert Vertrag mit Chris Löwe

Ralf Becker, Sportgeschäftsführer der SG Dynamo Dresden, sagt: „Wir sind glücklich, dass Chris Löwe bereits zum jetzigen Zeitpunkt für eine weitere Saison bei der SG Dynamo Dresden zugesagt hat. Mit seinen Leistungen sowie seiner Erfahrung und Konstanz hat er großen Anteil am Erfolg unseres Teams. Chris Löwe hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Dresden viele Höhen und Tiefen miterlebt und ist daher auch aufgrund seiner Persönlichkeit ein wichtiger Faktor für die Mannschaft. Zudem identifiziert er sich vollends mit unserem Weg.“

Chris Löwe wechselte im Sommer 2019 von Huddersfield Town aus England nach „Elbflorenz“ und absolvierte seitdem 54 Pflichtspiele für Dynamo, in denen ihm zwei Tore und fünf Vorlagen gelangen.

In der Drittliga-Aufstiegssaison kam er aufgrund eines Außenbandrisses im Knie auf zwölf Einsätze – in der aktuellen Serie absolvierte der gebürtige Plauener 16 der 21 Pflichtpartien über die volle Distanz und trug dabei zweimal die Kapitänsbinde.

Quelle: SG Dynamo Dresden e.V.