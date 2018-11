Dynamo mit Rekordumsatz

Dynamo verzeichnet Rekordumsatz von 30,5 Mio. Euro

Ordentliche Mitgliederversammlung bestätigt Ehrenspielführer

Am Samstag fand die Ordentliche Mitgliederversammlung 2018 der SG Dynamo Dresden statt. 942

Vereinsmitglieder – davon 937 stimmberechtigte – waren im Internationalen Congress Center

Dresden (ICC) anwesend.

Unter Anwesenheit der Zweitliga-Mannschaft der SGD wurde die Versammlung um 10.15 Uhr offiziell

eröffnet. Vor dem Einstieg in die Tagesordnung richtete Cheftrainer Maik Walpurgis einige Worte an

die Mitglieder.

Die SGD konnte für das Geschäftsjahr 2017/18 erneut ein positives Ergebnis vorstellen: Die

Sportgemeinschaft durchbrach erstmals die Umsatzmarke von 30 Mio. Euro. Bei einer

Betriebsleistung von 30,5 Mio. Euro wurde ein Jahresüberschuss von 2,41 Mio. Euro erzielt.

Neben der positiven wirtschaftlichen Bilanz präsentierte die Mitgliederversammlung auch im Bereich

Traditionspflege einen Erfolg: Mit breiter Mehrheit stimmten die Mitglieder für einen Antrag von

Übergangspräsident und Versammlungsleiter Holger Scholze und bestätigten die Ehrenspielführer

und die Träger der Ehrennadel der SGD.

„Wir als Übergangspräsidium haben das Thema Ehrungen von Anfang an mit hoher Priorität

behandelt. Ich freue mich, dass wir durch das Votum unserer Mitglieder eine starke Unterstützung

auf unserem Weg erfahren haben. Nun wollen wir uns der Erstellung eines angemessenen

Kriterienkatalogs widmen, auf dessen Grundlage wir künftig den Mitgliedern Vorschläge für

Ehrungen unterbreiten können“, erklärte der amtierende Präsident Holger Scholze. „Ich bedanke

mich bei den knapp 1.000 Vereinsmitgliedern für die sehr konstruktive Atmosphäre während unserer

Versammlung. Ich hoffe auch am 19. Dezember zur Mitgliederversammlung anlässlich der Neuwahl

des Präsidiums auf eine rege Beteiligung der Mitgliedschaft.“