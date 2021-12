Dynamo Weihnachts-Auktionen für den guten Zweck

Dresden- Die SG Dynamo Dresden veranstaltet auch in diesem Jahr vier Weihnachts-Auktionen für den guten Zweck. Die erste von vier Versteigerungen findet am Mittwoch, dem 1. Dezember, in Kooperation mit dem großen Adventskonzert statt. Von 12 Uhr bis 18 Uhr kann auf limitierte Geschenke geboten werden.