Dresden- Dynamocoach Capretti fordert mehr Mut gegen Kaiserslautern.

Dynamo-Trainer Guerino Capretti fordert von seinen Profis einen mutigen Auftritt im Relegationsrückspiel am Dienstag gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Auf der Pressekonferenz am Montag in Dresden sagte er: "Unsere Zweikampfwerte waren in Lautern hinten raus richtig gut, das ist auch unser Ansatz jetzt. Was wir besser machen wollen, sind unsere Offensiv-Aktionen. Wir müssen mutiger in den Offensiv-Aktionen sein. Wir müssen mehr Torchancen generieren und Tore schießen, das ist das Ziel."