E-Autos: Werk für Batterien entsteht in Leipzig

Das Batteriewerk wird am neuen sächsischen Standort durch die Metawerk AG errichtet. Als erster Zulieferer fertigt DRÄXLMAIER seit 2019 800-Volt-Gesamtbatteriesysteme an. Mit dem neuen Werk stärkt das Familienunternehmen seine Präsenz in Leipzig. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist stolz auf das Vertrauen des Automobilzulieferers in den Freistaat. "Was wir heute erleben, ist ein Bekenntnis für die wirtschaftliche Stärke Sachsens. Ich freue mich, dass sich das Unternehmen ganz bewusst entschieden hat, hier zu bleiben. Das ist ein großes Zeichen und bringt vor allem auch neue Arbeitsplätze", erzählt Kretschmer.