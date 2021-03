E-Busse und neue XL-Bahnen: so investieren die LVB

Investiert wird in diesem Jahr auch in den Ausbau und die Erneuerung der Gleise. Für Fahrgäste bedeutet das Sperrungen und Umleitungen an gut einem Dutzend Punkten in der Stadt. Das ist zum Beispiel am Martin-Luther-Ring. Hier wird von Ende Juli bis Ende Oktober der Abschnitt vom Wilhelm-Leuschner-Platz bis zur Karl-Tauchnitz-Straße saniert. Auch die Steige C und D der Haltestelle am Hauptbahnhof werden monatelang saniert. Kosten für alle Baumaßnahmen rund 39 Millionen Euro.