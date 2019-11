E-Offensive von VW nimmt Fahrt auf

Bereits im kommenden Jahr sollen rund 100.000 E-Autos in Zwickau vom Band rollen. VW-Chef Herbert Diess weiß, dass noch viele Kunden von der neuen Antriebstechnik zu überzeugen sind. Er ist zuversichtlich, dass dies mit dem neuen ID.3 gelingen wird. Mit Reichweiten von bis zu 550 Kilometer und einer hochwertigen Ausstattung zu einem Preis von einem vergleichbaren Diesel-Golf wird das Elektroauto die bessere Wahl sein, so Diess. In der Basisvariante wird das neue E-Auto unter 30.000 Euro kosten. Auch die 8.000 Mitarbeiter am Standort müssen sich auf die Elektromobilität einstellen.