Eberhard Mittag bei Flugzeugabsturz verunglückt

Die Männer waren am Dienstagvormittag in Großenhain gestartet. Sie waren auf dem Weg nach Wels in Österreich. Nach Angaben der Familie hätten sie am Dienstag den Kontakt zu den beiden Männern verloren und die Polizei verständigt. Die Beamten konnten daraufhin das Handy im Bereich des niederbayrischen Altreichenau orten. In der Nacht auf Mittwoch folgte eine großangelegte Suchaktion der bayrischen Polizei. Das abgestürztes Ultraleichtflugzeug wurde schließlich am frühen Mittwochmorgen in einem Waldgebiet bei Neureichenau im Landkreis Freiung-Grafenau gefunden, sagte ein Polizeisprecher. Für Eberhard Mittag (69) und seinen 80 Jahre alten Begleiter sei jede Hilfe zu spät gekommen.