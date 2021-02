Sachsen- Ab 15. Februar gibt es in Sachsen eine neue Corona-Schutzverordnung. Die Eckpunkte der neuen Verordnung wurde am heutigen Donnerstag in der Kabinetts-Pressekonferenz vorgestellt.

Kontaktbeschränkungen sollen bestehen bleiben, doch einige Beschränkungen wurden auch angepasst. Endgültig beschlossen soll die neue Corona-Schutzverordnung am 12. Februar werden.