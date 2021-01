eCovery: Was taugt die neue Physio-App aus Leipzig?

Die App soll Reha-Patienten unterstützen, ihre Therapieübungen regelmäßig zu Hause zu machen. Einfach runterladen und loslegen geht allerdings nicht. Um die App nutzen zu können, brauchen Patienten die Rücksprache mit ihrem Arzt oder Physiotherapeuten. Dazu kommt: das Programm ist nicht nur Spielerei, sondern ein medizinisches Produkt. Und das solle für alle verfügbar sein, so die Entwickler, egal ob jung oder alt. "Wir haben darauf geachtet, dass diese App möglichst intuitiv bedienbar ist. Also wer eine WhatsApp verschicken kann, der kann auch unsere App benutzen" , so Marcus Rehwald, Geschäftsführer und Mitgründer.