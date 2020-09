Effektiv zu mehr Power – Alltagshindernisse abbauen

Nikotinsucht

Nikotinsucht ist ebenfalls ein Laster, das die im Alltag vorhandene Power verringern kann. Die Substanz wirkt einerseits entspannend, andererseits kann sie Energie rauben, auch wenn der Raucher das selbst so nicht wahrnimmt.

Daher ist es sinnvoll, das Rauchen aufzugeben, um mehr Power für die wichtigen Aufgaben zu haben. Hierfür gibt es verschiedene Wege. Vor allem Nikotinpflaster sind bekannt. Aber auch modernere Substitute wie eine E-Zigarette, die aktuell als besonders effektiv gilt, können eine Hilfe sein.

Hierbei kann die Nikotindosis im Liquid Stück für Stück reduziert werden. Schlussendlich verschwindet das Verlangen nach der Substanz, die Sucht wird auf Dauer eingedämmt und überwunden.

Unnötige Aufgaben

Jeder Mensch hat einen bestimmten Energiehaushalt zur Verfügung. Dieser kann natürlich durch bestimmte Maßnahmen bis zu einem gewissen Grad gesteigert werden. Unerschöpflich ist er jedoch bei keiner Person.

Daher ist es unabdingbar, die Energie richtig einzuteilen und nicht zu verschwenden. Vor allem Aufgaben, die wenig Spaß bereiten, können zu einem ineffizienten Umgang mit der

eigenen Power führen. Gleiches gilt für Pflichten, die eigentlich überflüssig sind. Dazu können unter anderem gehören:

Aufgaben, die andere erledigen können

Pflichten, die auf einfacheren Wegen erledigt werden können

Aufgaben, die einen Gefallen für anderen Menschen darstellen

Pflichten, deren Erfüllung zu keinem Ziel führt

Effiziente Aufgabenerledigung

Einige Menschen haben den Drang, möglichst alles selbst in die Hand zu nehmen. Dies kann sowohl beruflich, als auch im privaten Umfeld gelten. Mit etwas Zurückhaltung können andere Personen einige solcher Aufgaben übernehmen. Mit der Beachtung einiger Regeln gelingt das Delegieren problemlos. Der eigene Energiehaushalt wird geschont.

Manche Pflichten können auf eher komplizierten, oder auch auf einfachen Wegen erledigt werden. Daher gilt die Maxime: Bei der Erfüllung von Aufgaben sollte vor allem die Effizienz eine Rolle spielen. Je einfacher sie erledigt werden, desto weniger Energie wird verschwendet. Die Person hat mehr Power für den Alltag und fühlt sich nicht so schnell überlastet oder ausgelaugt.

Überflüssige Pflichten

Es gibt Personen, die Menschen in ihrem Umfeld keinen Gefallen abschlagen können. Eigentlich ist das eine gute Charaktereigenschaft, allerdings kann sie in manchen Fällen Energie rauben.

Einige dieser Gefallen können, gerade wenn der eigene Energiehaushalt am sprichwörtlichen Limit ist, ausgeschlagen oder auf später verlegt werden. Wirklich gute Freunde werden Verständnis haben.

Natürlich soll dies nicht bedeuten, guten Freunden keinen Gefallen mehr zu tun. Allerdings sollte auf das Ausmaß geachtet werden. Zudem kann eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt das akute Stresslevel senken. Mithilfe einiger Strategien kann das richtige „Nein-Sagen“ sogar regelrecht erlernt werden.

Schlussendlich gibt es Aufgaben, die nur aus purem Pflichtbewusstsein erfüllt werden, aber zu keinem wirklichen Ziel führen. Ein Hobby in einem Verein, an welchem die entsprechende Person bei ehrlicher Selbstreflexion das Interesse verloren hat, ist hierfür ein ideales Beispiel. Das Aufgeben solcher Verpflichtungen kann ebenfalls zu einer geringeren Belastung und einem höheren Energiehaushalt beitragen.

Unnötige Gedanken und Sorgen

Einige Menschen machen sich in ihrem Alltag viele Gedanken. Ein ständiges Grübeln über berufliche und private Themen mündet in einigen Fällen in extreme Sorgen. Ein gefährlicher Umstand, da diese sogar gesundheitliche Konsequenzen haben können. Daher ist es neben anderen Strategien wichtig, darauf zu achten, übermäßige Sorgen grundsätzlich zu vermeiden.