Dresden - Die Hauptstraße - der Dresdner Genießer-Boulevard am Goldenen Reiter. Vor über 300 Jahren hat sie August der Starke erbauen lassen. Und bis heute ist sie einer der beliebtesten Fußgängerzonen in Dresden. Zwischen dem berühmten Reiterstandbild des Kurfürsten - vorbei an den Kunsthandwerkerpassagen und der Dreikönigskirche bis hin zum Albertplatz laden hier jede Menge Geschäfte und Restaurants zum Bummeln und Genießen ein.

