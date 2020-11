Effizient und umweltfreundlich Wäsche waschen

Die Zeiten, in denen man solche Kleidungsstücke einfach gedankenlos entsorgte, sind glücklicherweise vorbei. Dass das nicht nur finanzielle Gründe hast, zeigt eine internationale Studie, die vom Meinungsforschungsinstitut Kantar durchgeführt wurde. Immerhin 70 Prozent der Befragten aus Deutschland gaben an, dass sie sich der Auswirkungen des Wäschewaschens auf die Umwelt bewusst sind. Nicht zuletzt die Fridays for Future-Bewegung hat vielen die Dringlichkeit für effektiven Umweltschutz verdeutlicht. Mit einem cleveren Wäschemanagement spart man nicht nur Wasser und Strom, sondern reduziert auch die Umweltbelastung durch in Waschmitteln enthaltene Tenside. Laut Umweltbundesamt fallen hierzulande jährlich 630.000 Tonnen Waschmittel an. Das entspricht pro Kopf knapp acht Kilogramm. Deshalb gilt gerade beim Wäschewaschen: Weniger ist mehr.