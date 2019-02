Ehemalige Bundestagspräsidentin in Leipzig

Der Club International hatte sie am Dienstagabend zum ClubTalk eingeladen. Sie sprach mit Prof. Ruprecht Eser über neu entsandene Parteien, ihre Bücher und Frauen in der Politik. Zentrales Thema war die Courage, die man heutzutage noch immer braucht, um sich als Frau in der Männer-geprägten politischen Landschaft behaupten zu können. Das komplette Gespräch sehen Sie an diesem Samstag um 20 Uhr bei Leipzig Fernsehen.