ehemaliger HWK-Präsident gestorben

Chemnitz- Wie die Handwerkskammer Chemnitz heute bekanntgab, ist der langjährige Präsident, Dietmar Mothes, am Mittwoch überraschend im Alter von 75 Jahren verstorben.

Mothes kam aus dem Straßenbau und setzte sich tatkräftig für Handwerker ein. Aus diesem Grund erhielt er den Sächsischen Verdienstorden und wurde nach seinem Renteneintritt zum Ehrenpräsidenten der HWK ernannt.

Frank Wagner, Mothes Nachfolger als Präsident der Handwerkskammer Chemnitz, drückte sein Beileid aus und erinnert sich gern an Mothes zurück: „Wir trauern um einen außergewöhnlichen Menschen, der sich mit mitreißender Leidenschaft, Einsatzfreude und unermüdlichem Engagement seiner gesellschaftlichen Aufgabe stellte. Hochmotiviert vertrat er die Interessen der Handwerkerschaft auf regionaler, landes- und bundespolitischer Ebene. In besonderem Maße bleiben sein Einsatz für die Berufsorientierung junger Menschen im Freistaat Sachsen und die Stärkung des dualen Systems in der Berufsausbildung, den Erhalt des Meisterbriefs und der Anerkennung der Gleichstellung von akademischer und Meisterausbildung in eindrucksvoller Erinnerung. Dietmar Mothes wird uns, allen Weggefährten, Kollegen und Freunden als schaffensfrohe, hoch motivierte, engagierte und temperamentvolle Persönlichkeit unvergessen bleiben.“

