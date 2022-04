Ehrenamtliche Lehrkräfte für Ukraine-Flüchtlinge gesucht

Dabei werden allerdings nur die Menschen in den Erstaufnahmeeinrichtungen registriert. Einige der Angekommenen sind nun seit einigen Wochen im Freistaat und versuchen das erlebte zu Verarbeiten. Wir waren in der Jugendherberge an der Augustusburger Straße in Chemnitz vor Ort und haben nachgefragt, wie es den Geflüchteten geht und was sie nun benötigen.