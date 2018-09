Ehrung an Wolfgang Hänsch

Dresden - Ein Bronzerelief an der Freitreppe der Semperoper zum Spielraum Semper Zwei ist künftig Wolfgang Hänsch gewidmet. Mit dem Relief erinnert die Architektenkammer an den herausragenden Architekten der Dresdner Moderne. Borsbergstraße, Kulturpalast, Haus der Presse oder wieder aufgebaute Semperoper - Hänschs Lebenswerk ist fast ausschließlich mit Dresden verbunden. Die Einweihung findet am Sonntag um 11 Uhr an der Semperoper statt.