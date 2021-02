Ei Verbibbch! – Leipziger Mundartist will Dialekt erhalten

Heute ist Petermann Vorstand des 1995 gegründeten Lene-Voigt-Gesellschaft. Neben der Erforschung von Voigts Leben und Werken, wollen sie den Dialekt bekannter machen und pflegen. Was ihnen dabei am meisten Spaß macht, ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Egal, ob es der Kinder- und Jugendwettbewerb "Gaggaudebbchen" ist, oder ein neues Buch. Klaus Petermann möchte den sächsischen Dialekt mehr und mehr in die Schulen integrieren. Vielleicht verliebt sich der ein oder andere dann auch in die Gedichte von Lene Voigt. So, wie Petermann selbst.