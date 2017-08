Eierskandal auch in Sachsen!

Sachsen – Was bis dato ein ganz normales Frühstücksei war, ist jetzt plötzlich ein potentielles Gesundheitsrisiko.

Denn in Deutschland und auch in Sachsen tauchen immer mehr Hühnereier im Handel auf, die für den Menschen gefährlich werden könnten. Die Eier sind mit Rückständen des Insektizids Fipronil belastet. Das Mittel gelangte über ein Reinigungs- und Desinfektionsmittel in die Eier. In dieses wurde es unzulässigerweise beigemischt.

SACHSEN FERNSEHEN berichtete: Achtung: Verseuchte Eier auch in Sachsen

Nahezu alle großen Handelsketten gelten als betroffen. Die zuständigen Überwachungsbehörden haben angeordnet, dass die Eier vom Markt genommen werden müssen. Aldi zum Beispiel hat bereits reagiert und sogar sämtliche Eier aus dem Sortiment genommen. Lediglich solche, die einen Unbedenklichkeitnachweis haben, werden noch vertrieben. Fripolin kann in größeren Mengen zu einer Schädigung der Nervenzellen führen.

Ein Großteil der belasteten Eier stammt aus den Niederlanden. Aber auch deutsche Eier sind betroffen. In Niedersachsen haben Betriebe ebenso das betroffene Desinfektionsmittel verwendet. Über mehrere Packstellen konnten die belasteten Eier auch nach Sachsen gelangen.

Auf der Seite der Verbraucherzentrale und auf www.lebensmittelwarnung.de finden die Konsumenten eine Liste mit den Nummern der betroffenen Eier. Wer Produkte dieser Chargen gekauft hat, kann diese auch zum Supermarkt zurück bringen.

Der Appetit aufs Frühstücksei dürfte den meisten trotzdem erst einmal vergangen sein.