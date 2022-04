Laut dem Statistischen Landesamt in Kamenz ist die Eierversorgung in Sachsen gesichert. Im vergangenen Jahr wurden den Angaben zufolge rund 930 Millionen Eier produziert. Das waren fast 7 Millionen Eier mehr als im Jahr zuvor. Außerdem habe die Produktion von Bio-Eiern zunehmend an Bedeutung gewonnen. Laut dem Statistischen Landesamt stieg diese um 43 Prozent. In der Gesamtzahl aller erzeugten Eier macht das sechs Prozent mehr Bio-Eier aus. Die meisten Eier im Freistaat kamen jedoch erneut aus der Bodenhaltung, an zweiter Stelle stand die Freilandhaltung.