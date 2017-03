Schon wieder Überfall auf Juwelier Leicht

Dresden - Am Mittwoch gegen 10.30 Uhr kam es erneut zu einem Überfall auf den Juwelier Leicht am Taschenbergpalais. Laut Angaben der Polizei kamen zwei Männer in das Geschäft und haben die Verkäuferin mit einer Pistole bedroht. Es wurde Reizgas versprüht. Die Täter verschafften sich Zugang zu den Vitrinen und haben Uhren und Schmuck entwendet. Aktuell ermittelt die Polizei, nähere Informationen folgen.