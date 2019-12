Ein Baum für Tiere

Ein Baum mit den Wünschen und Bedürfnissen der Tiere. Die Würfel am Weihnachtsbaum im Gartenfachmarkt Richter zeigen, was die Tiere benötigen. Ob nun Futter für Hunde, Spielzeug oder aber eine Überraschung für eine spezielle Fellnase, für jeden mit einem Herz für Tiere ist etwas dabei. Hat man sich für ein Geschenk entschieden, kann man dieses natürlich auch gleich beim Zoo & Co. kaufen. Einfach damit an die Kasse gehen und dann packen die Mitarbeiter eine liebevoll gestaltete Geschenkbox für das jeweilige Tier. Zu Weihnachten bekommen die Vierbeiner dann ihre leckeren und nützlichen Geschenke.