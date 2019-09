Ein Besuch in der JVA Leipzig

Nicht zu vergessen sind die Justizvollzugsbeamten wie C. Fenz. Der beaufsichtigt, betreut und kontrolliert schon seit 7 Jahren die Insassen. Er erklärt, was den Beruf so reizvoll macht:

"Ich empfinde als hohe Herausforderung auch die Arbeit mit und an dem Bürger. Man ist hier der kleine Sozialdienst, der Psychologe, manchmal vielleicht auch der Familienersatz. Das macht mir persönlich viel Spaß und bringt mich jeden Tag aufs neue zur Arbeit"