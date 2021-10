Ein Blick auf die Stollen in der Dresdner Frauenkirche

Dresden- Vor knapp zwei Wochen wurden in der Glockenstube über dem Aufgang C der Frauenkirche 300 Stück Stollen von der Dresdner Mühlenbäckerei eingelagert. Der Aufstieg und die Einlagerung geschah zusammen mit dem Pfarrer Herr Engelhardt und dem Bäckermeister Herr Zopp. Heute begleitete SACHSEN FERNSEHEN den Bäcker und den Pfarrer zu einem Aufstieg in die Glockenstube und einer Exklusiven Probeverkostung.