Dresden – Interessierte aus aller Welt haben die Messe Dresden 2017 zu einem publikumsreichen Ort gemacht. Egal ob die Spielraum-Messe oder „room and style“ – der Platz wurde bis auf den letzten Quadratzentimeter ausgereizt. Was waren die Highlights und auf was kann sich der Besucher im kommenden Jahr freuen? Anja Herrmann hat sich dazu mit dem Geschäftsführer Ulrich Finger getroffen.