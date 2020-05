Ein Concierge für alle Fälle

Dresden - In Zeiten der Coronavirus-Pandemie ist es gerade für ältere Leute schwer, sich um Dinge wie Einkäufe zu kümmern. Entweder weil sie physisch eingeschränkt sind oder aus Angst vor einer Infektion. Einen Concierge im Haus zu haben, der solche Angelegenheiten übernimmt - diesen Luxus kann man sich wahrscheinlich nur in einem Hotel vorstellen. Und doch sitzt ein eben solcher in einem Hochhaus in Dresden.