Ein Elefant wird neuer Star auf HOPE-Gala-Bühne

Der Vorverkauf der Tickets für die HOPE-Gala hat bereits begonnen. Die HOPE-Gala findet am 16. November im Schauspielhaus statt und sammelt Spenden für das HIVund AIDS-Projekt HOPE Cape Town in Südafrika, das sich vor allem um betroffene Kinder und Mütter in den Townships kümmert. Innerhalb von 13 Jahren haben die Organisatoren 1,5 Millionen Euro nach Südafrika überwiesen. Der Vorverkauf der Tickets für die HOPE-Gala hat begonnen. Sie können auf www.hopegala.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen bestellt werden. Die Tickets stehen in drei verschiedenen Kategorien zur Auswahl und kosten 125 Euro ohne Teilnahme an der After-Show-Party bzw. je nach Platzgruppe 240 oder 280 Euro inklusive Party.