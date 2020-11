Ein gemütliches Schlafzimmer – so wird es eingerichtet

Romantisches Licht zaubern

Ein anderer, wichtiger Aspekt im Schlafzimmer ist das Licht. Es verschafft nämlich eine gemütliche und stimmungsvolle Atmosphäre. Eine Hängelampe muss nicht die einzige Lichtquelle sein. Was kommt noch in Frage? Eine Lichterkette. Die Zeiten, in denen so eine Kette nur mit Weihnachten assoziiert wurde, sind vorbei. Heute haben wir viele Formen und Farben zur Auswahl und können über das ganze Jahr romantisches Licht genießen. Eine Alternative wären kleine Nachttischlampen mit Korblampenschirmen. Dadurch erreichen wir den Effekt eines angenehmen, gestreuten Lichtes, was aber fürs Lesen genügt. Ein natürlicher Stoff wird zum Hingucker im Schlafzimmer, und zwar nicht nur im Öko-Stil. Rattan-Akzente sehen auch im Retro-, Skandi- und Boho-Stil gut aus. Liebhabern des eleganten Wohnstils empfehlen wir Wandleuchte in Art Deco-Stil mit Glaselementen, die das Licht nach oben und unten richten und dadurch die Augen vor grellem Licht schonen.

Praktisch und effektiv zugleich – das Regalbrett

Wie wir bereits erwähnt haben, können Dekorationen im Schlafzimmer praktisch sein. Ein Beispiel dafür ist ein Regalbrett über dem Bett. Wir können da ein Buch oder die Brille nach dem Lesen ablegen oder das Handy mit Wecker. Das ist jedoch noch nicht alles. Es kann auch ein Blumentopf mit kleiner Blume oder ein Foto im Bilderrahmen sein, umhüllt von einer Lichterkette. Wir können ein geschlossenes Regalbrett wählen, z.B. aus Holzkasten, ein Regalbrett aus auf den Leinen gehängtem Brett oder eines mit dekorativen Stützkonsolen für die Wandbefestigung. Aktuell sehr populär sind Poster oder Bilder auf dem Regalbrett. Die Wanddeko muss also gar nicht an der Wand hängen. Ans Regalbrett angelehnt verleiht sie dem Raum eine künstlerischen Note.

Jede von unseren Ideen ist einfach und schnell umzusetzen, und bringt echt spektakuläre Ergebnisse mit sich. Eine blumige Fototapete, eine stimmungsvolle Beleuchtung oder ein Baldachin über dem Bett erfreuen unser Auge und tragen zu einem gemütlichen Arrangement bei, perfekt für die Entspannung.