Ein Graffiti für Plauen

Plauen- Zum Stadtjubiläum gibt die Stadt Plauen Sprayern die Möglichkeit, an ausgewiesenen Graffitiflächen einen besonderen Gruß zu hinterlassen. Die gesprayten Glückwünsche werden ab sofort bis Ende des Jahres durch die Stadt gesammelt und ein Gewinner bestimmt. Weiterhin werden die entstandenen Bilder auch auf den Internetseiten der Stadt zu sehen sein. Den Auftakt macht eine Betonwand an der Julius Mosen Anlage. Laut Bürgermeister Tobias Kämpf, ist die Wand in die Jahre gekommen und deswegen für die Aktion besonders prädestiniert. Entstehen soll auf der Fläche ein Bildband mit Szenen der Stadtgeschichte, zwischen denen das Logo Plauen900 auftauchen soll.