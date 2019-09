Ein Klavier am Strand – TastenTage laden Musik-Fans nach Grünau

Neu ist in diesem Jahr die Länge des Festivals: Erstmal bleiben die Klaviere zwei Wochen an ihren Standorten stehen und laden zum Ausprobieren und Entdecken ein. Das Angebot werde gut angenommen. Doch es sind nicht nur die Instrumente allein, die die TastenTage ausmachen. Für Grundschulkinder gibt es pädagogische Angebote, um die Kleinen spielerisch an die Musik heranzuführen.

Highlights sind das Konzert "Songs am Klavier" am Samstagabend im Schönauer Park sowie der Ausklang bei Musik und Kaffee am Sonntagnachmittag im Nachbarschaftsgarten. Noch bis zum 15. September dauern die TastenTage an. Bis dahin hat jeder die Chance, sich an einen der 13 Flügel zu setzen. Also: Ran an die Tasten!