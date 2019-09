Freikarten für den Ladies- und Hosenscheißer-Flohmarkt

Chemnitz- Wühlen – fühlen – feilschen – glücklich sein – ein Markt für Ladies und Hosenscheißer

Ganz nach dem Motto eine Halle – zwei Events finden der Ladyfashion- & Hosenscheißerflohmarkt in der Messe Chemnitz statt.

Am Sonntag, 29. September verwandelt sich die Messe Chemnitz wieder in ein Mekka für Frauen, Eltern, Großeltern und all jene, die es werden wollen. Unter dem Motto eine Halle – zwei Events erwarten die Besucher an rund 200 Verkaufsständen – ausgebucht – eine große Auswahl an Baby-, Kinder- und Teenagerbekleidung, Spielzeug und Kinderzimmerausstattung sowie Damenmode von preiswert bis Design, Schmuck, Kosmetik, Fehlkäufe und viel mehr.

Was: 13. Ladyfashion- / Hosenscheißer-Flohmarkt

Wann: 29.09.2019, 11 bis 16 Uhr

Wo: Messe Chemnitz, Messeplatz 1, 09116 Chemnitz

Eintritt: Kombipreis: 4,00 Euro | freier Eintritt für Kinder unter 14 Jahren, Pressevertreter, notwendige Begleitpersonen Schwerbehinderter

