Ein Viertel der deutschen Arbeitnehmer ist unzufrieden

Knapp jeder vierte Angestellte (23 Prozent) ist hierzulande in seinem Job unmotiviert. Das ist das Ergebnis einer Ende vergangenen Jahres erstellten Studie des Berliner Unternehmens Peakon. 80 Millionen Daten aus Mitarbeiterbefragungen in Deutschland, Dänemark, Großbritannien, Australien, Neuseeland und den USA wurden dafür ausgewertet. Demzufolge sind die Mitarbeiter am zufriedensten in den USA und in Dänemark (je 45 Prozent). Das hänge vor allem mit der Art der Mitarbeiterführung zusammen, die im Vergleich zu Deutschland in diesen Ländern offener sei. Arbeitnehmer hätten mehr Entscheidungsfreiheit und flexiblere Arbeitszeiten. Eine unmotivierte Belegschaft dezimiere die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen stärker als allgemein angenommen. So könne sich die Arbeitsleistung halbieren, das Kündigungsrisiko verdoppeln und die Anzahl der Krankheitstage liege um 75 Prozent höher.