Ein Zeichen gegen Brustkrebs setzen

Leipzig – Ein Hauch von Pink auf dem Augustplatz. Zum fünften Mal wird der Pink Shoe Day auch in diesem Jahr wieder der Leipziger Innenstadt Farbe verleihen. Doch die Problematik hinter der Aktion ist bei weitem ernster. Der Verein Haus Leben will mit dem Aktionstag am 3. Oktober für das Thema Brustkrebs sensibilisieren. Auch Moderator Roman Knoblauch wird am 03. Oktober auf dem Augustusplatz dabei sei, und das mit einer außergewöhnlichen Challenge. Am 03. Oktober wird es von 11:00 bis 15:00 Uhr wieder voll auf dem Augustusplatz, um ein knallbuntes, schrilles Zeichen gegen Brustkrebs zu setzen.