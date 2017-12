Einblick in neues Seniorenpflegeheim

Chemnitz – Am Dienstag hat die Senioren und Pflegeanlage Katharinenhof am Albertpark zum Tag der offenen Baustelle eingeladen. Dazu waren über 200 Besucher und Interessierte gekommen.

Bereits zum zweiten mal gab es die Möglichkeit sich ein Bild vom aktuellen Stand der Bauarbeiten zu machen. Seit dem letzten Mal hat sich viel getan. So konnten die Besucher Einblicke in die Aufenthaltsräume, die Cafeteria, sowie in einige Zimmer erhalten.

Zur großen Eröffnung Anfang Januar sollen unter anderem 87 Bewohner hier ihr neues zu Hause finden. Die Pflegeanlage bietet neben einem geschützten Demenzbereich einige weitere Besonderheiten.

Bei voller Belegung werden sich über 80 Mitarbeiter um die Bewohner des Katharinenhofes kümmern. Bis zum Ende des Jahres gibt es für Interessierte noch die Möglichkeit sich im Beratungsbüro auf der Hilbersdorfer Straße 40 zu informieren.